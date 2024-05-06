台南市北區育北街1間透天住宅疑暗藏賭場，1個月前剛有人承租入住，入夜都有陌生人搭車出入，前天（4日）中午黃姓男子駕駛小客車，直接撞破玻璃大門，引爆附近鄰擔憂日後將不得安寧，警方指全案係網路口角引起，已依照恐嚇、公共危險、毀損與侵入住宅等罪嫌，將黃男依現行犯送辦。

北區育北街一間民宅屋主，最近剛透過仲介承租給24歲王姓男子，對外掛起「工程行」看板，主要以「疊磚」、打石工程為主，卻疑似經營麻將賭場，入夜常有陌生客人進出，不時傳出麻將聲擾鄰，附近鄰居嘲諷「工程行」都是入夜在桌上「疊磚」。

房屋剛出租1個月，55歲黃男4日上午11時許突然駕駛黑色小客車，撞破該戶玻璃大門，直接撞倒門前整排汽、機車，地上玻璃碎裂一地，因非交通意外事故，引來警方調查關注。

黃男事後落網，全案為欠錢問題在網路互相口角，才引起毀損糾紛，警方依照現行犯將他逮捕歸案，該戶自此鐵門深鎖，不再開門。

肇事民宅附近原為環境清幽的住宅區，附近住戶擔心賭場寄生後將糾紛不斷，住戶將不得安寧，對外抱怨盼警方取締。警方針對此案相當低調，表示將暗中蒐證追查，若有相關事證一定偵辦到底。