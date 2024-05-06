台北市勞動局6日公布2024年3月違反《勞動基準法》裁罰結果，共有60家事業單位遭到裁處，其中最高為南山人壽保險股份有限公司遭罰160萬，其次是新光三越百貨股份有限公司(40萬)、寒舍餐旅管理顧問股份有限公司(20萬)、拓勤企業股份有限公司(15萬)、台灣櫻花股份有限公司(15萬)，總罰鍰金額為496萬。

勞動局指出，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為，未依法給付休息日工作之工資計16家（26.67％）；工資未全額給付計13家（21.67％）；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止計12家（20％）；延長工作時間超過法令規定計11家（18.33％）；未依法給付平日延長工時工資計9家（15％）。

勞動局長高寶華表示，透過各項專案檢查，持續監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益，南山人壽因遲遲未獲工會同意延長工時，違法次數不斷累積，已達最高罰鍰金額，呼籲公司應積極並有誠意地和工會協商，以免一再觸法，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本。