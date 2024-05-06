台中市南區是台中較早開發，發展成熟的市區，購買族群多是以自住為主。根據數據顯示，南區總人口近年來沒有特別成長，但總戶數卻提升，顯示許多人口獨立出來，帶動南區新戶數增加，也增加許多購屋剛需。專家分析因新青安貸款方案激發青年首購族的購屋需求，他們偏好的物件多以電梯大樓為主，總價1000萬上下，屋齡在25年以上的中古屋。

信義房屋文心復興店店長洪晨瑜表示，會購買南區的客群以自住為主，南區內有中山醫大、中興大學等大學，帶動商圈發展，生活機能便捷；近年則受惠鐵路高架化、地下道填平，台鐵、捷運綠線交會，拉抬整體房市。她觀察，南區最受歡迎的物件有兩種類型：第一種為總價在1000萬以內的電梯大樓社區，這類物件約在30坪內，屋齡25年以上，是首購族相對好入手的物件，特別是在新青安貸款方案推出後，讓許多首購族增加從獨立出來購屋的動力，進而帶動南區總戶數增加，洪晨瑜並表示，這類物件成交速度相當快；而第二種物件是10年以下的電梯大樓社區，物件類型以2房，總價1400萬到1600萬、3房總價在1800萬~2500萬之間的戶型，主要的購買族群是小換大的換屋族。

除了價格考量，交通也是許多人考量南區的因素，如區域內有中山醫學大學的大慶商圈是台中捷運綠線共構站，可以銜接烏日高鐵站，通勤南屯、西屯等工商區域均便利，多數高鐵通勤需求的消費者即使價格稍高，還是會選擇南區而非烏日；而中興大學商圈離台中市區相當近，區域內又有中興大學智慧醫療園區基地，鄰接國家公共資訊圖書館等公共設施，未來發展性佳，後勢也相當看好。