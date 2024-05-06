澎湖馬公市昨天（5日）清晨發生一起打架事件，欠錢的蕭姓男子不滿討債人的態度不佳，得知許姓男子和3名友人到KTV尋歡作樂時，便帶了10多名男子前往該包廂圍毆，造成許男多處撕裂傷。警方獲報後，調閱相關影像，將涉嫌打人的人全數通知到案說明，今（6）日將依刑法妨害秩序、傷害等罪嫌，移送澎湖地檢署偵辦。

警方調查，住西嶼的許姓男子，日前向住馬公的蕭姓男子追討債務，引發蕭男不滿，任許姓男子討債態度不好而心懷怨恨。昨天凌晨，蕭姓男子獲悉許姓男子與3個朋友到馬公市皇家海洋10樓的KTV包廂歡唱時，就召集了來自湖西、白沙及澎南等地10多個朋友，分持木棍到KTV內，圍毆許姓男子。

警方獲報後，雖啟動警網荷槍實彈趕到，但蕭姓男子等人行兇後已經離去。於是調閱監視畫面追人，鎖定蕭姓男子等涉嫌重大，在昨日全數通知到案說明製作筆錄。

並於今日進一步釐清案情後，將依刑法妨害秩序、傷害等罪嫌，移送臺灣澎湖地方檢察署偵辦。

馬公警分局呼籲，遇有私人糾紛請循正當管道或法律途逕解決，對於任何形式的不法暴力行為絕對零容忍，遇案必嚴查究辦。