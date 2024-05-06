大陸影后章子怡出道多年，推出過《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》等膾炙人口的經典作品，更憑著在《一代宗師》的精湛演技奪下金馬影后。日前她曬出重返《卧虎藏龍》取景地遊玩的照片，氣質出眾的模樣，讓粉絲懷念起當年她飾演過的「玉嬌龍」一角。

章子怡在微博曬出一系列風光明媚的照片，她表示感謝友人的安排，才能一遊「與雲並齊」而聞名的齊雲山，以及周遭充滿詩情畫意的山水古村，晚上更有幸品嘗到當地美食，讓她坦言覺得相當幸福。如今事隔25年重返《卧虎藏龍》取景之地，勾起無數當年拍攝的種種回憶，只見她一一細數：「一個水下攝影鏡頭，拍了兩天，跳了N遍，最终身掛25公斤的鉛塊才成功拍攝完成」，但也不免感嘆：「時過境遷，故地重遊，物是人非」。

章子怡事隔25年重返《卧虎藏龍》取景地，粉絲懷念起她飾演過的「玉嬌龍」一角。（圖／章子怡微博）

此外，章子怡曬出坐在石頭上的照片，背景的瀑布宛如一匹白絹在空中飛舞，畫面美不勝收。只見她頂著素顏對鏡頭露出一抹微笑，享受愜意時光的好心情全寫在臉上。此外，她散發出一股氣質卓越的模樣，讓粉絲勾起當年飾演過的「玉嬌龍」一角，紛紛留言：「始於玉嬌龍，可以吹一輩子啊」、「最愛玉嬌龍這個角色」、「想念玉嬌龍了，要找個時間再把卧虎藏龍重新看一遍」。

章子怡在《卧虎藏龍》飾演「玉嬌龍」一角。（圖／中時資料照）

章子怡在《卧虎藏龍》飾演「玉嬌龍」一角。（圖／中時資料照）