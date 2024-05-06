陽明交大計畫在六家校區興建產學大樓引發爭議，林碩彥在議會質詢建議，將民俗公園古蹟群與客家學院結合，規畫為客家文化園區。（羅浚濱攝）

陽明交大計畫在六家學區停車場，與群聯電子合作興建「產業共創研發大樓」，被師生質疑蓋商辦，在網路發起連署表達反對，校方暫緩推進，師生6日展開「這裡不是停車場」六張犁聚落走讀連儂行動，要求校方撤案。縣議員林碩彥則在議會質詢，建議將民俗公園古蹟郡與客家學院結合，規畫為客家文化園區。

陽明交大師生在客家學院後方停車場展開走讀活動，由人文社會學系教授連瑞枝說明「歷史現場、社會行動和意義的所在」，副教授羅烈師講解「守護六張犁，聚落文化資產保存與活化實務」，讓學生們了解六張犁林家聚落的歷史。

師生們指校方不斷聲稱這片綠地「只是停車場」、「是學校校地」，罔顧文化資產公共財特性，無視師生意見，未經討論規畫內容就急於通過產學合作建案，校方雖稱暫緩，但師生擔憂破壞聚落地景，影響六張犁文化資產保存。

客家學院師生為此成立 「HAKKA NYCU @守護竹北六張犁聚落 」組織，發起走讀連儂活動，要求校方撤回與群聯電子在六家校區興建大樓，簽名掛連儂帆布，希望更多人聽見師生的聲音，重視這片土地的文化脈絡與價值。

縣議員林碩彥則在議會質詢，指客家學院是完美結合民俗公園的古蹟群，形成漂亮的文化廊帶，校方要蓋產學大樓是不了解，六張犁林家將古蹟群捐贈給縣府，希望讓更多人認識客家文化的精神，希望縣府連同客家學院做整體規畫成為客家文化園區，積極推廣客家文化。

縣長楊文科表示，民俗公園包含林家祠、大夫第、問禮堂等6處古蹟與歷史建築，具有高度文化資產保存價值，陽明交大興建產學大樓的爭議在於，是否會與古蹟群產生衝突或破壞整體環境，目前並未看到相關計畫。

楊文科指校方若有任何相關建築規畫，文化局將依照文資法34及38條法規進行審查，保護古蹟群。文化局長章宗耀則直指規畫為客家文化園區「茲事體大」，將詳加考量，廣納各界意見。