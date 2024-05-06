群光自去年下半年開始，群光NB相關營收已出現小幅度正成長，今年第一季的NB相關營收年增率更來到9%，展望今年，在市場逐步回溫下，PC/NB相關產品營收可望回升。法人認為群光的產品組合今年可望持續優化，以LED背光筆電鍵盤滲透率為例，今年第一季已明顯回升，接下來應可維持上升趨勢，有利於增加群光高單價鍵盤營收比重。另外，自第二季開始，搭載Copilot key的鍵盤亦陸續出貨，預期今年下半年所有搭載Windows 11的機種都將搭配新型鍵盤，推升鍵盤替換需求，亦為AI PC時代的來臨做好預備。

AI影像產品組合方面，群光持續側重獲利，未來高附加價值產品占比將逐步提升，包含智慧視訊會議系統、駕駛監測系統、商用監測影像產品以及運動攝影機等，在帶動營收的同時亦提升獲利。另外，國際大廠亦為即將推出的AI PC機種，陸續增加筆電影像模組產品功能，例如增加臉部辨識功能、加裝感應器以控制螢幕明暗，將電池使用時間最佳化、以及提升視訊會議的影像及聲音品質等，在產品規格持續提升下，將有利於單價提升。

法人認為，第二季雖然是傳統淡季，但預期群光營收可望雙位數季增，而隨著產品組合持續優化、嚴格控管營業費用、以及匯率的幫助下，群光今年獲利可望逐季上升，全年獲利成長將優於營收成長，今年獲利可望再創新猷。