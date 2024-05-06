布納咖啡單人套餐還可用優惠價格299元，加購半隻鮮美的龍蝦。（布納咖啡提供／朱世凱台北傳真）

「初泰PIKUL」於母親節提供「泰」愛媽咪優惠價，並推出4人至8人套餐組合。（路易莎提供／朱世凱台北傳真）

SUN BERNO光焙若蔬食即日起至5月12日，推出母親節限定歡樂四人餐，特價1288元。（路易莎提供／朱世凱台北傳真）

母親節倒數，BUNA CAFÉ布納咖啡特別設計單人套餐、四人套餐菜單，透過多國特色美食料理讓媽媽來趟舌尖上的旅行；路易莎旗下的「初泰PIKUL」同樣推出4人及8人套餐組合，配有8至11道佳餚，將消費者喜愛的好料集結，以鮮、辣、酸、香的泰式料理打開食慾。

BUNA CAFÉ布納咖啡於5月19日推出了母親節限定套餐，其中四人套餐讓消費者自由選擇4杯飲料（包含精選酒精飲品），搭配蒜香佛卡夏麵包，再依照各自的喜好挑選沙拉、小品和主食，共同打造一場專屬於媽咪的美味饗宴；單人套餐可以優惠價格299元，加購半隻鮮美的龍蝦，或者以199元的優惠價加購3顆金黃炙燒的干貝。

若媽咪喜歡重口味，推薦品嚐一回「避風塘鮮蝦義大利麵佐炙燒龍蝦」，將蒜碎、紅蔥酥、豆酥炸香後與辣椒蔥花一同爆炒，先後加入鮮蝦、義大利麵後有著十足香氣，其蒜香與豆酥香為料理增添層次，搭配彈牙炙燒龍蝦，絕對滿足挑剔的味蕾。

無肉不歡的人則可嘗試「紐西蘭P.S沙朗佐墨西哥豬肋海陸餐」，選用優質閹公牛或未孕的母牛，其飼養24~36個月的密集油花，既有著豐富Omega3脂肪酸，更以鮮美肉質著稱；「德式豬腳佐法式羔羊海陸餐」則選用飼養6個月大的紐西蘭羊肋排，有著軟嫩細緻肉質外，卻沒有羊羶味，怕吃羊的人可以放下戒心試試看。BUNA CAFÉ布納咖啡也推3大活動慶祝，凡點套餐或單點滿600元即贈送康乃馨一朵及卡片；若以女性消費達到低消或點套餐，也會贈送康乃馨一朵。

即日起至6月底登場的「布納咖啡月」，在活動期間內只要在各分店內，單筆消費滿600元即可獲得該分店店章一枚，集滿7間分館可以獲得價值3000元的貴賓券，若沒集滿7間也有許多好康可拿，如集不同2店章可換「任選飲品乙杯」、集不同3店章兌換「任選保溫瓶乙個」等；即日起只要到所有布納咖啡店上消費，所有酒類品項(紅白／啤酒)不需同品項即可享第二杯半價優惠。

路易莎旗下的「初泰PIKUL」提供的「泰」愛媽咪套餐，囊括多樣佳餚、飲品、點心，包括台灣人最愛的月亮蝦餅、日前推出大受好評的酥炸王子魚、泰式經典打拋豬、椰香綠咖哩雞、泰國東北正統風味的戰斧豬排及同時散發酸香與椰奶香的冬蔭功海鮮湯等，飯後還可嘗香濃可口的椰奶黑米芋頭甜湯或摩摩喳喳及戚風蛋糕。

路易莎策略聯盟夥伴「SUN BERNO光焙若蔬食」即起至5月12日，推出母親節限定歡樂四人餐特價1288元，包括「奶油菠菜五花義大利麵」、「番茄奶油肉丸燉飯」、「青醬雞肉野菇燉飯」、「松露野菇披薩」與「窯烤蔬菜」等，於新板傑仕堡店、巨城店、勤美店同步供應 （春大直門市不適用）。飲酒過量有害健康。