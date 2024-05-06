位於高雄亞洲新灣區的高雄日航酒店，由日本大和房屋集團與大陸建設合資設立的「汎陸建設」投資興建，打造結合「高雄日航酒店」及「和陸寓邸」的飯店共構宅，並攜手大倉日航酒店集團管理，為首度以「日航酒店」品牌於南台灣駐點。

樓高22層的高雄日航酒店設有約260間客房，設有健身房、游泳池、三溫暖、行政酒廊，日本料理、全日餐廳、中餐廳、咖啡廳、空中酒吧等5間各具風格的餐廳酒吧，以及挑高7米半、最多可容納30桌的挑高無柱宴會廳。

作為高雄首間日系國際級酒店，高雄日航酒店17日將舉辦人才招募會，招募包括行銷業務部、客房部、餐飲部與管理部近150個職缺，期盼建立融合日式款待精神及台灣溫暖人情味的團隊，為旅人傳遞「款待」的品牌核心精神，打造無與倫比的餐飲旅宿典範。

高雄日航酒店表示，酒店擁有完善制度，如三節獎金、生日禮、結婚及生育津貼、員工制服免費送洗、年度健康檢查、競賽補助金，及住宿用餐優惠等更多元福利制度，作為員工精進努力的堅實後盾，一同樹立專屬高雄日航酒店款待式服務團隊典範。

放遠國際品牌名門風範，高雄日航酒店入職員工將依職務給予完整職能教育訓練，協助提升專業技能。為鼓勵英日語專才加入，若日本語能力試驗（JLPT）或多益英語測驗（TOEIC）達規定，酒店亦將提供2年間每月語言津貼、或各1次報名費補助。