國民黨立委徐巧芯（左）與洪孟楷（右）。（實習溫予菱攝）

國民黨立委徐巧芯質疑外交部援助烏克蘭1千萬美金難監督流向。徐巧芯表示，協議指定「捷克衛生科技院」（CHTI）執行，並直接匯款進CHTI帳戶造成後續稽核困難，實際有沒有援助烏克蘭，不得而知。徐說，外交部說公開透明，那就解密公開協議，其中指定30～40％要採購台灣醫材，公開招標、遴選過程。

國民黨團6日於立院舉行「援烏案 外交部還在說謊？」記者會，國民黨書記長洪孟楷、副書記長徐巧芯出席。洪孟楷指出，以民進黨過去習慣，採購哪些醫材送給烏克蘭，還不拿出來大外宣，事出反常必有妖，行政部門應該說清楚，而不是謾罵民選官員。

徐巧芯表示，專案一開始看起來正常，包含台北、捷克辦事處附上簽名，但後面看起來是中華民國與捷克的醫療相關協議，一千萬美金指定CHTI執行計劃，直接匯款金額直接進到CHTI帳戶， 這會造成後續稽核困難，到底實際這筆錢有沒有援助烏克蘭，對立院來說不得而知。

徐巧芯指出，協議當中有30～40％要採購台灣醫材，根據2024計畫已經有三百萬美元進到戶頭，目前台灣醫材採購如何，有公開招標、遴選、是所有醫材廠商能公平參與的嗎？得標廠商清單可以給立院嗎，目前都是在保密狀態，外交部不是說一切公開，還是根本沒買。

徐巧芯表示，CHTI的主持人Petr Foit藉由捷克醫材製造供應商協會身分113年3月來台，藉由捷克經濟外交司長進到「台灣與捷克合作開發烏克蘭等歐洲醫材市場進行交流討論」，請問內容討論什麼，外交部要不要拿出會議記錄，徐質疑，是不是當時就在討論這份一千萬美元的計劃。

徐巧芯說，花蓮地震善款都有監督委員會，希望一分一毫都花在災民身上，何況是烏克蘭，過去口罩寄過去，會收到感謝信回復，讓我們知道物資有送到，但給烏克蘭部分，有收到回覆、知道錢用到哪嗎？一概不清楚，呼籲外交部說清楚。

此外，徐巧芯指出，民進黨說簽約的MOU「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」是公開透明的，但當時正式新聞稿只寫到與誰簽約，細節部分完全沒寫，實際上它還是一份加密10年的密件，針對洩密國防秘密，徐強調，公布該資料時，有使用便利貼蓋住部分內容，並表示公布的資料並未超過外交部公布的內容 。