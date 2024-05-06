6日衛生局舉辦「2024年嘉義市補助帶狀疱疹疫苗接種服務啟動記者會」，宣布帶狀疱疹疫苗補助接種即日起起跑。（呂妍庭攝）

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，考量到經費有限，加上這支疫苗價格偏高，所以設定對象為中、低收且年滿70歲以上老人家。（呂妍庭攝）

嘉義市副市長林瑞彥強調這是嘉義市首次補助帶狀疱疹疫苗。（呂妍庭攝）

6日衛生局舉辦「2024年嘉義市補助帶狀疱疹疫苗接種服務啟動記者會」，宣布帶狀疱疹疫苗補助接種即日起起跑。（呂妍庭攝）

為守護弱勢長者健康，嘉義市政府衛生局今年以市款680萬元購買帶狀疱疹疫苗，提供設籍嘉義市滿1年，且今年度核定的低收、中低收入戶達70歲以上民眾，免費接種2劑型帶狀疱疹疫苗，依市價換算，等於為每一位弱勢長者省下約1萬7000元預防保健支出，也讓長輩遠離染上「皮蛇」的機會。

嘉義市衛生局長廖育瑋說明，帶狀疱疹病毒初次感染時會引發水痘，之後病毒會潛伏在體內，當年紀大或免疫力變差時再度發作，進而引發帶狀疱疹，即俗稱的皮蛇，目前50歲以上成人有99.5％感染過水痘，即帶狀疱疹病毒，統計約3分之1的人會在一生中罹患帶狀疱疹。

目前許多醫療院所都有帶狀疱疹疫苗施打的廣告宣傳，不少民眾雖然想接種，但看到打一劑8500元，還要接種2次，多半就會打退堂鼓，廖育瑋說，考量到經費有限，加上這支疫苗價格偏高，所以設定對象為中、低收且年滿70歲以上老人家。

今衛生局舉辦「2024年嘉義市補助帶狀疱疹疫苗接種服務啟動記者會」，宣布帶狀疱疹疫苗補助接種即日起起跑，衛生局將主動寄送宣導單和說帖給嘉義市低收、中低收入戶70歲以上長者，設籍嘉義市滿1年且符合資格者，可持相關證件至戶籍地衛生所接種。

廖育瑋說，如接種人數未達預期，衛生局將視疫苗效期保留至明年，或研議下修接種年齡，另如符合資格民眾有臥床或行動不便，無法外出接種，經統計人數達一定比例，衛生局將派員到府接種。

今嘉義市副市長林瑞彥出席記者會，代表嘉義市長黃敏惠感謝議會大力的支持補助帶狀疱疹疫苗接種，以及里長們深入社區鄰里協助宣導，強調這是嘉義市首次補助帶狀疱疹疫苗，更是台灣本島第一個全額補助低收、中低收入戶70歲以上長者免費接種2劑型帶狀疱疹疫苗，且補助額度最高的縣市，這是市府團隊齊心打造「全齡共享世代宜居」的幸福城市的展現。