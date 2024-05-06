許多民眾在飛機登機時，會確認自己的座位代碼，但座位代碼有些按照規律，有些又隨機跳號，導致不少人看不懂。對此，全日空解釋，座位代碼中，英文字母跳號是為了防止搞混，像是跳過「I」是因為跟「數字1」太像，以及空服員能從英文字母快速判斷座位是靠窗還是走道，指引乘客並加快登機。

根據日媒《乗りものニュース》報導，客機座位代碼中，數字經常代表機艙從前面到後面的「第幾列」，英文字母則為機艙左舷到右舷的哪一排座位，但英文有時不按照順序，會跳號，像是全日空波音737-800的座位，從左舷窗戶到右舷窗戶，依序是「A、B、C、走道、H、J、K」，跳過「D、E、F、G、I」。

報導指出，全日空解釋，跳過「I」是因為容易跟數字1搞錯，其他字母「A、K」是靠窗座位，「C、H」走道座位，如果是有2條走道的大型客機，「D、G」是走道座位、為「A、B、C、走道、D、E、F、G、走道、H、J、K」。

全日空指出，自2000年開始，公司開始實施「思考模式標準化」，有規則地安排新客機座位代碼，包括10排、7排或6排不同大小的客機，只要英文字母和靠窗或靠走道的關係確定，空服員工作效率就會提高，指引乘客也更精確，加快登機，旅客也縮短等待時間。不過，不是所有航空公司都採這種做法，部分航空仍傾向照順序排列，必須視實際情況而定。