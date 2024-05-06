大竹國中五虎將，由左至右為葉祺鴻、藍笙瑋、黃宸澔、王佑銘、陳奕齊。（大竹國中提供）

桃園市大竹國中男子籃球隊今年奪下國中乙級籃球聯賽亞軍，也是破桃園市最佳紀錄，籃球隊教練羅喻麒表示，原本設定的年度目標為全國八強，但球員們在328隊的參賽隊伍中突破重圍拿下亞軍寶座，為桃園創下歷史佳績，大竹國中校長林世倡也將改善體育場館的設施環境，並增加電子計分看板，為學生們打造更理想的訓練環境。

羅喻麒提到，大竹國中籃球隊擁有10餘年的歷史，今年整體條件相比往年較佳，憑著球員們的自我要求，一步一步奪下亞軍，去年暑假球隊訂下全國八強的目標，因團隊合作發揮的淋漓盡致而進入全國四強，接下來突破重圍拿了全國第二，已經遠遠超出預期目標，甚至破了桃園市的最佳紀錄。

羅喻麒說，九年級學生僅有葉祺鴻、藍笙瑋、黃宸澔、王佑銘及陳奕齊等5人，到全國前八強之後的每場賽事大多都是靠這5個人在拼搏，也擁有了大竹國中「五虎將」的稱號，為了支撐全場的體能，平時都自主訓練得相當精實，同時在場外非常自律，場上各司其職，在球隊需要他們的時刻，他們總能適時跳出來助球隊一臂之力，有裡有外、能切善投以及裡應外合的表現，每個都是功不可沒的重要角色。

羅喻麒提到，大竹國中籃球隊僅是社團性質，平時早上訓練1小時，下午則是2小時，其餘皆是利用放學等空閒時間進行訓練，而今年乙組籃球賽前八強的隊伍，有一半以上都是體育班，因此大竹國中今年能拿下亞軍實屬不易，他直言「學生也是我的老師」，表示自己並非擁有豐富的經歷，與球員在互相學習的狀態下慢慢成長、互相切磋。

林世倡表示，此次比賽中球隊的戰術執行與策略應用都相當成功，能進入前八強已不容易，奪得第二名更為難得，為了讓學生有更友善的練習環境，今年已向桃園市教育局爭取經費，預計改善燈光與油漆部分，另也會增設電子計分板，強調「工欲善其事，必先利其器」，讓學生更有自信也獲能更多表現的舞台。