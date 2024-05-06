台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新竹科學園區就業人數高達17萬人，登記廠商數超過400間，園區總產值超過1兆元，在大量就業機會與人口紅利帶動下，創造新竹縣市的房市剛性需求。2023年新竹房市前五大熱門申貸路段雖然分屬不同商圈或重劃區，不過還是圍繞著竹科園區，顯示就業人口仍是房市鐵票，而這些路段不乏因為有新案交屋，形成貸款熱度最高的地方。

台灣房屋新竹園區關埔直營店店長甘坤鑫指出，「新竹市埔頂三路」位於竹科門戶的關埔重劃區，距離新竹科學園區僅一路之隔，附近商店林立，又有美式大型賣場進駐，生活機能相當成熟，成為竹科新貴、首購族購屋的首選路段。而之所以成為2023年新竹縣市申貸熱門路段，主要是因為該路段有「竹科潤隆」等大社區交屋潮，因4、5年前的預售時期，不乏單價2~3字頭、總價帶千萬上下的小宅交易，因此頗受年輕新貴或置產族青睞。不過在購屋需求推升下，該路段的新成屋最新成交單價來到60-65萬元，預售屋也將近8字頭，已成為新竹縣市最高貴的蛋黃區路段之一。