印度已經成為全球成長最快速的經濟體之一。人稱「股神」的巴菲特表示，他的公司可以找到印度「尚未發掘或未被注意」的投資領域，但「問題在於我們是否有任何優勢，無論是在對這些業務的洞察方面，還是在那些可能促成某些交易的關係方面，是否有哪些交易是印度各方特別希望我們參與的」。

巴菲特表示，波克夏現在已經享譽全球，其投資日本市場的經驗非常吸引人。

近年來，印度股市給投資人帶來豐厚的回報，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）等投資圈大咖都相當看好印度的未來。財富管理公司正擴大在印度攬才，全球私募股權公司也加大在印度的投資力道。

波克夏之前曾投資印度第三方支付平台Paytm母公司One 97 Communications Ltd，但去年透過一筆價值1.64億美元的鉅額交易出清持股。

在談到投資印度時，巴菲特表示未來將交給波克夏更具活力的管理層。