曾以電影《完美陌生人》橫掃國際的義大利導演保羅傑諾維西，最近推出新片《如果可以再死一次》，罕見從「自殺」角度扭轉生命議題，故事概念源自保羅有次看見1則關於舊金山金門大橋自殺倖存者的訪問，驚訝發現「尋死的人常在7秒內後悔」，讓他好奇如何能讓人們「7秒內打消輕生念頭」，激發他拍攝本片的靈感。

該片描述4個輕生者在某夜聚首一起時改變想法，其中飾演「永遠第二名」奧運體操選手的女星莎拉瑟瑞約科最為勵志，她雖一輩子與冠軍擦身而過，卻在這夜扭轉輕生念頭，在彌留7天後決定浴火重生，精采演出激勵人心，不僅因此被提名義大利銀緞帶獎最佳女配角，更助其電影勇奪金林登國際影展最佳影片大獎。

導演保羅傑諾維西執導新片《如果可以再死一次》，描述7天彌留轉生機。（海鵬提供）

莎拉瑟瑞約科表示自己自幼就對跳舞與電影充滿熱情，但是外型美麗、肢體靈活的她，卻常被分派演出殘障角色，例如她的第1部電影《呼嘯》演出盲人女孩，就讓她一舉奪下義大利金球獎、義大利影評人協會最佳女主角兩座影后大獎。出道10年的莎拉瑟瑞約科目前已演出超過20部電影，近年作品更常入選威尼斯影展，並曾受邀擔任羅馬電影節評審，成為目前義大利影壇崛起新星的代表人物。