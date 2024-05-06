台中國家歌劇院5月1日及2日的「藝起進劇場－舞蹈篇」，邀請蒂摩爾古薪舞集演出《bulabulay mun？》，學生欣賞完節目後，參加藝術體驗課程，透過遊戲方式體驗表演藝術。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院「藝起進劇場」在5月1日及2日邀請蒂摩爾古薪舞集演出《bulabulay mun？》，帶領2400多名學生認識台灣歷史重要戰役「牡丹社事件」，學生開心入場。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院「藝起進劇場」在5月1日及2日邀請蒂摩爾古薪舞集演出《bulabulay mun？》，帶領2400多名學生認識台灣歷史重要戰役「牡丹社事件」。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院「藝起進劇場」日前邀請蒂摩爾古薪舞集演出《bulabulay mun？》，從排灣古謠律動帶領國高中小學生認識台灣歷史重要戰役「牡丹社事件」。歌劇院6日表示，「藝起進劇場」已舉辦45場，除節目演出外，並邀請表藝團隊規畫前導教學教材、演後講解及教師工作坊等多元學習視野，參與師生已超過2萬人次。

熱門的藝術教育活動「藝起進劇場」自2017年起開辦，邀請各領域表藝團隊，與學生分享戲劇、舞蹈、偶戲、當代馬戲、說唱曲藝等多元節目，今年首度邀請家長參與，讓「進劇場」成為親子互動、共遊共學。

台中國家歌劇院5月1日及2日推出「藝起進劇場－舞蹈篇」，邀請全台國、高中及小學生等2400多人欣賞蒂摩爾古薪舞集的舞作《bulabulay mun？》（南排灣族語「你好嗎？」），欣賞節目後並透過遊戲方式體驗表演藝術。

這次參與「藝起進劇場」學校，北從新北市三峽區、南至台南市永康區，並邀請中市明道中學特殊教育學生參與，體現藝術共融、落實文化平權。

台灣人不可不知台灣事！蒂摩爾古薪舞集是台灣第一個以排灣族文化為主體的舞團，透過現代舞詮釋距今150年前的「牡丹社事件」，教師工作坊由舞團藝術總監路之．瑪迪霖帶領，從北、南排灣族古謠出發，透過不同吟唱帶領出身體律動。

歌劇院行銷公關部經理劉宇彬說，許多老師回饋認為，演出從吟唱古謠與舞蹈體會到對身體的感動，帶領師生以不同的觀點思考「牡丹社事件」；「很難得的體驗！」明道中學輔導處邱老師則說，參與學生都非常震撼，舞蹈作品非常有生命力。

玉山文教基金會長期陪伴藝術與人文教育發展，與歌劇院攜手「藝起進劇場」邁入第6年，持續推動藝術教育讓更多學子走入劇場。玉山文教基金會執行長王志成表示，透過美感教育的紮根，讓孩子以最自然的方式親近表演藝術，期待成為孩子成長過程的文化養分。