「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元，還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，去年8月檢警調從泰國將他解送回台，聲押禁見獲准，檢方起訴後，新北地院裁定郭以5000萬元交保，限制住居、出境、出海及佩戴電子腳鐐8個月，以監控行蹤避免脫逃，檢提抗告，台灣高等法院撤銷交保裁定，由新北地方法院更為裁定。

同案被告張旭昇新北地院以30萬元具保、限制出境及出海、限制住居，並禁止對證人實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為，檢方也提抗告，高院一併撤銷。

高院認為，郭哲敏、張旭昇先後供述內容、各該證人證述及卷內客觀事證，2人涉犯銀行法第125條第1項後段非法經營國內外匯兌業務等罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有逃亡事實，並有事實足認有串證共犯、證人之虞。

高院指出，本案尚有多名證人待調查，其中張旭昇更曾對證人實施私行拘禁及傷害，經判決有罪確定，原裁定未具體說明何以被告2人遵守其主文所諭知之條件，即可達原先羈押所欲達成避免串證之目的，且原裁定對被告張旭昇諭知之交保金額，是否符合比例，亦非無疑

高院認為，檢察官抗告為有理由，原裁定應予撤銷，並發回原審法院更為適當之裁定。