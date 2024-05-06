累計今年前4個月，榮成營業利益2.34億元，稅前盈餘7,012萬元，稅前EPS為0.05元。

法人表示，榮成主要營收來自於大陸市場，當地工紙上半年處淡季有量穩價跌情況，加上主要原料廢紙呈先漲後跌趨勢，影響到企業獲利。

展望後市，法人推測，陸製造業市場景氣持續保持穩定擴張，5月在夏季訂單與618電商促銷節需求是放下，工紙價格有望止跌。另外下半年有更多節日帶動的需求，預估工紙行情能受到帶動，到時市場量價表現將明顯優於上半年。

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