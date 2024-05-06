2024年看流年，每個人各有狀況，紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，其中4生肖要特別小心，紫微斗數遇到墓、絕、胎、伏兵的情形，容易發生有理講不清，橫生誤解的狀況，不過，他也提醒反向思考，這也是個人內省及調整心態的最佳時機。

▌生肖羊

屬羊的人在紫微斗數中遇到「墓」的情形，墓可以被解讀為一種休息、被動或顯得不活躍的狀態，它也代表情绪上的消極和人際關係上的困擾，尤其是在表達自己想法時感到被誤解或無法溝通清楚。在這個過程中，感到困頓與挫折是很常見的，往往要花許多心力去說明，但又適得其反的越描越黑。

反之，「墓」狀態也可以視為一個內省和反思的時間，一個為重新出發做準備的階段，可能在這個階段裡，需要花更多的時間來處理內心的情緒，或學會更好的溝通技巧，讓他人能更清楚地理解你的觀點。

▌生肖猴

屬猴的人在紫微斗數中遇到「絕」的情形，它代表著看似空洞的狀態，一種處於困境的時期，這跟生活常遇到的困難時期相似，看似困難重重，前面的道路充滿了挑戰。「絕」常被理解為一種極端的情況，可能是工作上的困難，人際關係的緊張，甚至是內心深處的掙扎，在工作及生活上也有容易被人誤會或有理說不清的現象。

但是就像人生所有挑戰一樣，「絕」也是一種機會，提供我們新的角度去看待事情，進而改變，「絕」應該被視為讓我們知道自己需要改變的重要指標，雖然這是一個挑戰，但也是一個調整心態的機會。

▌生肖雞

屬雞的人在紫微斗數中遇到 「胎」的情形，「胎」可視為一種潛藏的力量和潛能，代表未來可能發生的無限可能性，在這樣的狀態中，也會讓人感覺到自己的計畫還沒完備，或感到自己的能力還無法跟上他人的期望。這樣的狀況有可能使人看起來好高騖遠，甚至在處理工作和生活的事情時，給人毫無章法的感覺，這樣的狀態在人際溝通上也可能造成一些誤解，使得你覺得難以釐清自己的想法或說明自己的觀點。

這樣的狀態也是讓我們回顧和檢視自己的一個好機會，你可以問自己，我正在為了什麼而努力？我真正想要的是什麼？對於那些尚未準備好的事情，我還需要學習什麼？只有透過不斷的反思和學習，才能真正地理解自己，並找出自己的道路，最終從「胎」狀態中走出，迎接新的挑戰和機會。

▌生肖鼠

屬鼠的人在紫微斗數中遇到「伏兵」的情形，代表可能出現爭議、衝突和對立，它對人們的溝通能力提出高要求，因為在這種狀態下，必須更加謹慎地選擇語法，避免誤解與衝突的產生。進入這種狀態時，將會比平常更容易焦慮，希望能快速解決問題，然而卻往往在溝通時遇到瓶頸，這是因為急於求成，可能會忽視細節，忽略對方的觀點，甚至激動說出可能引發爭議的話語。

面對「伏兵」需要保持冷靜，更加注意自己的語言和態度，講話之前先思考，儘量避免言辭尖銳和攻擊性，適時做一些讓自己冷靜下來的事情，如深呼吸、練習冥想等。這樣一來，更有可能以和平且建設性的方式解決問題，而不是讓問題進一步升級。

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