女星謝忻（謝若葦）2年前認愛圈外男友，先前受訪時也透露與男友感情穩定。不過近期卻傳出謝忻「換男友」的消息，讓她十分錯愕。對此，她在社群無奈發文，並透露感情近況。

謝忻今（6）日突在臉書發文表示，有媒體打電話詢問她是不是有換男友，讓她很傻眼，還自虧「沒有吧，是我比較怕被換吧？」接著被問到最近有沒有出去約會，她回應有一起去喝咖啡，但對方仍持續追問，讓謝忻都忍不住動搖，最後只好央求男友帶她出去；於是兩人一起參加了展覽，近距離欣賞大師們的畫作，讓謠言不攻自破。她也強調，兩人互動輕鬆自在「看來目前沒有換或被換的危機」。

謝忻被問是否換男友，無奈發文回應了。（圖／謝忻臉書）

事實上，謝忻去年底受訪時曾透露，與圈外男友是靠朋友牽線認識，目前雖交往多年卻沒有結婚的打算。因為比起結婚，她更想與貓咪膩在一起，「我要一輩子單身，我們大約一周見1、2次，他是很棒的老師，不開心就跟他發牢騷，是可以讓我快樂的人。」不過，謝忻也稱讚男友是個包容心強大，且善解人意的人「跟我這樣高調的人在一起，我要保護他，不要讓人家曝光」，可見謝忻相當保護這段感情。