京華城容積案、北投士林科技園區地上權案持續延燒，台北市議會成立調查小組並於6日開會討論，未來也擬約詢前台北市長柯文哲。台北市長蔣萬安表示，議會調查小組、政風處和檢調都已啟動調查，市府絕對配合，可以提供的文件全力配合，以利盡快還原事實。

柯文哲日前指出，真正要辦的是台智光案，但台智光藍綠都有涉入，辦下去會死人，所以只好圍魏救趙。京華城案其實只要把會議紀錄公開上網就好，但歷經這麼多案子，讓他想起海濤法師講的，他的業障重。而「柯學家」、民進黨立委王世堅則嗆，柯文哲被移送調查「剛好而已」。

蔣萬安表示，議會已經成立調查小組，市府也要求政風處調查，相關案件檢調並已介入，因此尊重政風、檢調及議會調查，留給辦案人員充分空間好好調查、盡快釐清真相，發現不法將依法追究，若無則還給當事人清白。

他說，不論是「業障重」、「剛好而已」，都是政治語言，大家希望盡快釐清事實，讓真相水落石出，市府也絕對配合，支持檢調調查，可以提供的文件全力配合，以利盡快還原事實。

此外，民進黨台北市議員簡舒培爆料，柯文哲在核准北士科3基地分開招摽、權利金底價下修及T17和18採價格決標的簽呈中，依據的是2021年3月3日市長室會議，但這個重要會議負責招標的產發局竟然沒有錄音檔。

蔣萬安坦言，確實沒有該項市長室會議錄音，政風處會調查清楚還原決策過程。他強調，決策過程是否符合法規，一定會釐清清楚、向外界說明