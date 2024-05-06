變裝造型廣場舞。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

2023桃園變裝照片。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

「2024桃園城市變裝嘉年華」即將於6月1、2日在青埔置地廣場桃園盛大登場，活動首日「變裝造型廣場舞派對」適合全年齡層的大小朋友扮裝參與共舞，只要預先報名就能獲得應援魔法棒，還有機會抽中價值千元的動漫大禮包；65歲以上樂齡好朋友報名參加，再加碼送限量好禮，歡迎親子阿公阿嬤帶孫子共同參加。

觀旅局長周柏吟指出，變裝造型廣場舞與大家印象中公園裡常見的廣場舞完全不同，是特別結合動漫、偶像領域的特有文化「御宅藝」，邀請專業御宅藝表演團體擔任編舞及領跳，帶領大小朋友隨著音樂輕鬆加入變裝的隊伍中，一起感受動漫世界愉快熱血的氛圍。

周柏吟表示，桃園城市變裝嘉年華的活動初衷，是希望不分年齡不分身分的朋友們，都可以來到桃園體驗造型扮裝的樂趣，「變裝造型廣場舞派對」即日起開放報名，歡迎大家發揮創意變裝，一起來開心體驗。65歲以上的長輩報名參加活動，還會加贈限量好禮，孫子可以揪爺爺奶奶一起報名，共創難忘的歡樂回憶。

除了開心舞動外，本次桃園城市變裝嘉年華的「萌萌童樂會」，也是親子千萬不能錯過的超夯活動，包含人氣插畫狗與鹿、ㄚ桃園哥、和逸飯店桃園館企鵝噗噗、手信霧隱城等角色人偶、還有驚喜可愛隱藏角色將會舉辦見面會，與大小朋友一起合照互動同樂，打卡分享再送好禮。可愛人偶們也會出席變裝造型廣場舞派對，和大家一起尬舞，還有知名日系動漫角色人偶擔任神秘角色驚喜登場。

周柏吟說，置地廣場桃園位於A18高鐵桃園站旁，可以透過機場捷運、市內公車或Youbike，順遊位於A18的華泰名品城及Xpark、新光影城、台灣高鐵探索館、A17的橫山書法藝術館、A19的環球購物中心。想了解更多「2024桃園城市變裝嘉年華」活動資訊，請上活動官網、桃園觀光導覽網與「樂遊桃園」粉絲專頁查詢。