彰化市中山路一家工程行1樓，今天（6日）接近中午時突然冒出火舌及濃煙，嚇得附近民眾趕緊報警，消防人員獲報抵達現場，迅速在5分鐘後撲滅火勢，當時業者並不在家，無人員傷亡，業者得知訊息急忙趕回察看，初步懷疑是電池充電起火燃燒，詳細起火原因及財損待火調人員釐清。

發生火警的工程行為2層樓建築，今日中午時候，附近民眾發現工程行1樓客廳門口突然冒出火舌及濃煙，嚇得趕緊報請119來滅火，消防局接獲通報後，出動各式消防車9輛、救護車1輛，消防人員18人，趕往現場灌救。

彰化市中山路一家工程行1樓，今日接近中午時突然冒出火舌及濃煙，嚇得附近民眾趕緊報警，消防人員獲報抵達現場，迅速在5分鐘後撲滅火勢。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

消防人員抵達現場時，發現1樓已冒出火煙，立即佈署水線入內灌救，迅速在5分鐘後撲滅火勢，初步察看，火災發生在1樓，燃燒面積約2平方公尺，因發現得早，火勢被迅速撲滅，房子僅輕微燻黑，沒有人員受傷。

火警發生時，屋主並不在家，在消防人員進行救災過程中，屋主才聞訊趕緊開車趕回來，在火勢撲滅後，入內將1樓客廳內的燃燒過的電鑽及各式電池搬出屋外，並放進裝滿水的桶子內進行降溫，避免再起火。屋主初步檢查，懷疑是1樓客廳電池起火燃燒，實際起火原因有待釐清。