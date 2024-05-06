高雄市鳳山區昨（6日）晚發生一起自撞車禍，一輛黑色休旅車於光遠路直行，卻突然偏離車道撞上路邊車輛後翻覆，開車的26歲陳姓駕駛僅輕傷，卻被警方發現翻車後掉落物品竟有毒品，清查後有高達902包毒品咖啡包，立即將陳男逮捕移送，也驗尿釐清是否有毒駕狀況。

陳男昨晚開車行經光遠路，經過一處路口時突然偏離車道，撞上一輛藍色小客車，還向前推擠到一輛白色休旅車，陳男所開休旅車則在碰撞發生後翻覆，車內物品散落一地，所幸陳男頭部及四肢擦傷，傷勢無大礙，也沒有造成其他民眾受傷。

高雄一輛休旅車自撞翻覆，警方發現車內竟有毒品，清查後有高達902包毒品咖啡包、愷他命毒品包等，立即將車主逮捕移送法辦。（警方提供／任義宇高雄傳真）

不過在翻覆車輛移置過程，眼尖警發現陳男車內散落物品不尋常，仔細看後竟是愷他命毒品包，經搜查後共發現902包，重達2574.5公克，以及愷他命毒品包，重26.3公克，估計市值達新台幣10萬7530元。

警方依毒品危害防治條例，將陳男移送高雄地方檢察署進行偵辦，並持續向上溯源毒品來源，也將驗尿釐清陳男是否有毒駕情形，其他肇事原因有待交通大隊釐清判斷。

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