金塊在西區準決賽G1敗給灰狼，一些湖人球迷相當愉快，讓曾經執掌金塊的名人堂教頭卡爾（George Karl）看不下去。卡爾在Ｘ平台嗆聲：「這個周末有很多湖人球迷在議論，你們該好好坐下來享受下個月的重建戰爭。你們還需要很長一段時間才有競爭力，你們還有很多東西要研究和學習！」

湖人球迷反擊說，重建並非什麼丟人的事，湖人隊史拿過17次總冠軍，他們不會沉淪太久。金塊只有1座總冠軍，現在灰狼都打進家門了，哪有時間管湖人的事？

灰狼首戰就攻破金塊主場，「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）大發神威，加上灰狼長人陣唐斯（Karl-Anthony Towns）、戈貝爾（Rudy Gobert）、雷德（Naz Reid）有效壓制金塊的攻勢。美國賭盤BetMGM看好金塊2賠1拿下系列賽，金塊輸掉首戰之後成為1賠1跟灰狼勢均力敵，同時看好雙方6戰定勝負。

金塊中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）首戰賽後被問到如何突破灰狼的長人陣，他開玩笑說：「如果有我的複製人就好了。」約基奇說複製人不必同時上陣，主要是用來替換他以維持體力，畢竟1打3有些吃力。湖人2020年在西區決賽4勝1負淘汰金塊，也是需要霍華德（Dwight Howard）幫忙，霍華德當時已不在巔峰，關門戰仍然擔任先發上陣35分鐘，這次他也不忘出來說：「我就是湖人對抗金塊的答案。」