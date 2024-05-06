范少勳、劉俊謙主演年度心動系電影《我在這裡等你》，雙帥5日合體出席寵粉見面會特映，吸引滿場近400位粉絲搶拍，兩人台上重現勾手、騎車環抱及摀嘴的心動名場面，更興奮衝下台拋出象徵捧花的花椰菜娃娃給觀眾，劉俊謙還感性告白：「感謝少勳讓我在台灣拍片的時候不孤單！」最後互相深擁，戲裡戲外都感受到兩人真誠的情感。

范少勳和劉俊謙這一對「超好嗑」兄弟臉組合，在寵粉特映會現場抽籤重現電影心動場面，詮釋騎車環抱動作時還跑到第1排觀眾前近距離示範，嗨翻全場；重現窄巷摀嘴動作則帶點害羞氛圍，據悉當初正片拍攝時范少勳非常有禮貌，還事先洗了手，就想讓劉俊謙被摀嘴摀得舒舒服服。

范少勳（右）和劉俊謙（左）拿著對方的人物海報合影。（抓馬文化提供）

有趣的是，范少勳現場西裝LOOK被形容「像要來跟俊謙舉辦婚禮」，互動環節就巧合地以男生搶花椰菜捧花的慣例，安排他們向粉絲丟花椰菜娃娃挑選幸運觀眾合影，劉俊謙和范少勳從第1排跑到最後1排，盡力照顧每區影迷，最後更在廳外親遞海報「送客」，十分寵粉。

范少勳拿著花椰菜娃娃全場跑，見面會玩嗨。（抓馬文化提供）

兩人電影中關係曖昧，戲外在彼此心中的友誼份量也更為深刻，劉俊謙透露：「這是我在台灣拍的第2部戲，當時有點孤單，很感謝少勳陪著我，他是我在這裡第1個朋友，讓我有很多安全感。」范少勳也表示兩人是可以分享生活的好朋友，關係真的很特別，希望大家看完電影，可以得到一些對美好的相信，把溫暖快樂分享出去。