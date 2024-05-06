LINE App中免費的Keep功能原預計7月31日終止服務，但官方近日宣布再延長至8月28日下午1點，同時也教用戶3步驟備份資料，強調Keep服務結束後，Keep筆記仍可正常使用，可存放照片、影片等資料，缺點是檔案無法永久保存。

LINE官方近日宣布，將Keep服務延長至8月28日下午1點才取消，並提供備份方式，用戶可點擊主選單下方的Keep圖示，再點選畫面中的「：」按下載，選擇希望下載的項目，若希望將項目個別下載，可以右鍵點擊項目後選「下載」，就能單獨下載該筆資料。

LINE強調，Keep功能結束後，無限期1GB的空間也會無法使用，若想使用LINE App內建功能存放檔案，可使用Keep筆記，這個功能如同私人聊天室，方便用戶紀錄查找暫存空間。

LINE說，未來仍可將照片、影片、檔案發送到Keep筆記，但存在Keep筆記的資料若沒有另存到手機，會在2周後失效。