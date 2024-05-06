任賢齊的84歲母親蕭梨，獲選為今年彰化縣模範母親，任媽5日接受彰化縣長王惠美表揚， 對於養出一名演藝巨星，任媽謙虛表示，兒子很孝順、有愛心，很懂事也善良；向來孝親至上的任賢齊，昨意外沒能陪同母親出席典禮接受榮耀，其背後原因今曝光！

蕭梨昨由家人陪同參加表揚活動，對於獲選為模範母親十分開心，她說兒女都很孝順，小女兒當老師，大女兒在公司上班，也提到「兒子也很想來現場」；本報記者今詢問任賢齊的經紀人才得知，原來剛結束太原站3場演唱會的任賢齊，老早就計劃好要趕回彰化陪母親出席典禮，無奈大陸近期天氣變化多端而影響航班，導致他來不及回到老家。

彰化縣舉辦模範母親活動，其中一人是藝人任賢齊的母親。（圖／中時資料照）

經紀人透露任賢齊因飛機航班延遲，昨只能透過網路關注媽媽獲選為彰化縣模範母親的相關新聞，昨終於飛回台灣，今天又立刻投入廣告拍攝，「他很常回田中，有回來都會抓時間去陪爸爸媽媽，很可惜沒趕上（媽媽受獎典禮），最近中國很多地區暴雨，航班都受影響」。