新內閣團隊陸續出爐，遭在野黨譏諷是敗選者聯盟。台北市長蔣萬安表示，外界對於新內閣有很高的期待，期許新內閣可以體察民意、盡快積極回應民眾心聲。

蔣萬安指出，外界對於新內閣有很高的期待，不管接下來面對停電、重大建設包含居民等待了50年的社子島開發，期待新內閣可以體察民意、盡快積極回應民眾心聲。

另，國民黨立委徐巧芯5日公開台灣與捷克簽署的機密MOU，質疑恐有圖利特定醫材商。蔣萬安呼籲，民眾對於秘密外交有質疑，立委基於職責提出相關疑問，政府應該以事實積極對外說明。

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