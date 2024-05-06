中國自一月對歐盟的白蘭地啟動反傾銷調查，讓人們擔憂法國干邑白蘭地可能遭受到與澳洲葡萄酒類似的打擊，當時中國開徵最高218.4%的關稅。

澳洲在2019年對中國出口葡萄酒的價值約11億美元，但由於高關稅，出口幾乎全部消失。

目前一些分析師一直在衡量這樣的結果，對白蘭地產業和法國主要烈酒生產商意味著什麼，例如保樂力加(Pernod Ricard)、人頭馬君度(Remy Cointreau)，以及LVMH集團的酩悅(Moet)和軒尼詩(Hennessy)。

法國官員在最近的記者會上說，在習訪問期間，法國當局將加強對白蘭地的調查。

據法國白蘭地產業協會(BNIC)指出，白蘭地產業的「未來」，部分將取決於透過談判，避免徵收關稅。據BNIC的資料顯示，2023年中國佔法國白蘭地出口的19.4%，而中國市場的利潤率也高於其它市場。

巴克萊分析師Laurence Whyatt表示，低關稅可能透過漲價要求來彌補，但相對而言不會造成太多困擾，但是提高關稅可能給需求帶來沈重打擊。

人頭馬君度和保樂力加拒絕提出評論。但兩家公司股價分別較中方宣布調查前下跌超過16%和5.7%。

BNIC表示，更大的影響將涉及到法國西南部干邑地區(Cognac)的4400名葡萄酒種植者及其家屬，以及整個干邑生態系統和經濟。

Whyatt和兩位分析師表示，如果高關稅大幅打擊需求，那麼處理庫存將成為生產商的主要挑戰，「這些干邑白蘭地就放在波爾多北部的一處倉庫裡，很難看出他們如何解決這個問題」。Whyatt認為，一個主要風險是公司被迫降價，進而損害利潤以及品牌價值。（飲酒過量 有礙健康）