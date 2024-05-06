嘴經常破也許與使用的牙膏有關，最新權威研究期刊指出，使用不含SLS（月桂基硫酸鈉）成分的牙膏，可降低嘴破發生的機率，而發病期間，使用局部類固醇，可明顯降低疼痛感及傷口大小，醫師則建議嘴破期間也可試著以補充蜂蜜、薑黃或益生菌等方法來改善，但若持續4周沒好，有可能是口腔癌病灶，要快就醫。

耳鼻喉科醫師曾家承在臉書書米蟲的啃食日記分享今年美國醫學期刊《JAMA》發表了一篇回顧性文章，指一般人一輩子39%到50%機會，得到復發性口瘡性口腔炎，也就是俗稱的嘴破，特徵為1個或多個圓形、淺的疼痛潰瘍，發作頻率可從1年1次到1月多次。

確切病因雖不明，但正如大家熟知的說法「嘴破是因為火氣大」相似，它和不正常的免疫力造成免疫細胞，胡亂攻擊我們的口腔黏膜相關。另有研究顯示和貧血（維生素B12、葉酸、鐵）、較低的維生素D及鋅有關。

系統分析69個隨機研究，共5300人，發現使用局部類固醇，可明顯降低潰瘍的疼痛感及大小；而補充可能缺少的營養素、蜂蜜、薑黃或益生菌，在小型研究顯示，或許有效，但證據力較不足，屬於姑且一試的治療選擇。

曾家承指出，嘴破是十分常見但又惱人的症狀，雖然8成是輕微7-10天會自行痊癒的潰瘍，但嚴重者的潰瘍可能超過1公分、持續將近4週，若是超過4週，需排除口腔癌等疾病的可能性。

曾家承指出，局部類固醇是第一線治療嘴破的藥物，可降低疼痛，縮小潰瘍範圍。另外，常嘴破者可優先考慮不使用月桂基硫酸鈉 （SLS, Sodium lauryl sulfate）成份的牙膏。SLS是牙膏常見的成份，在《JAMA》這篇回顧性文章，系統分折4個隨機研究，發現使用不含SLS成分牙膏，可降低嘴破機率。