台灣職籃聯盟PLG（P. LEAGUE+）近期舉辦「年度啦啦隊」票選，而福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」為了催票，公開了9位成員的比基尼合照，讓網友看了紛紛留言直呼：「馬上投起來」。

PLG自2022年起舉辦年度啦啦隊票選活動，當年由Formosa Sexy奪下冠軍寶座，可惜去年被富邦啦啦隊「Fubon Angels」擠下，衛冕失敗。因此今年在投票結束前，Formosa Sexy官方IG發文催票：「我投Formosa Sexy年度啦啦隊的原因，投票倒數！拿這個圖片去逼你的朋友投Formosa Sexy！」照片中可見Ariel、虔虔、梓梓（董梓甯）、賴可、小雞、貝兒、盼盼、MOMO、蕾蕾全都換上比基尼，每位成員凹凸有致的身材，讓粉絲看了暴動直呼「噴鼻血」、「馬上投起來」、「這招真是太厲害惹」。

事實上，近日福爾摩沙夢想家啦啦隊傳出，有球迷以不恰當的角度進行攝影，而球團也在第一時間發出聲明表示，為保護女孩們的立場，已經報警處理；對此，身為啦啦隊長的梓梓也罕見飆髒話開罵，「希望這樣的人可以不要再進場了！」同時也心疼自己的隊友，最後她表示，希望進場看球的粉絲也可以替她們多加留意。