【全程字幕】地震是老天有眼？轟柯建銘啃人肉饅頭 傅崐萁怒斥：腐敗分子逐出國會 @ChinaTimes

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（6）日脫口稱0403花蓮地震是老天有眼，引發爭議，柯隨即為失言道歉。不過，國民黨立法院黨團總召傅崐萁痛批民進黨「啃食人血饅頭」，把天災當作政治攻防。

傅崐萁今提到，花東是台灣後花園，有颱風有、地震時，都在第一線為台灣當靠山，並細數近幾次花蓮發生的大地震，直言地方人民都默默在承受。話鋒一轉，傅崐萁痛斥柯建銘把天災當作政治攻防，還用戲謔口吻稱天佑台灣，有0403大地震才沒有讓國會改革逐條審查通過。

傅崐萁感嘆表示，民進黨當年創黨打著民主自由、反對極權威權出來，如今已離人民很遙遠。傅崐萁更點名賴清德要看看民進黨國會黨團、立法院、民進黨立委，「每天除了人身攻擊、不斷破壞和諧外，現在竟然把國民、災民、人民的血淚，啃人肉饅頭」。

對於偏鄉的重建，傅崐萁進一步說道，立法院院會4月19日對於「0403災區重建條例」逕付二讀，投下反對票的51個人都是民進黨籍，質疑921大地震後，重建條例有哪個政黨反對？「20天內重建條例就三讀通過」。傅崐萁痛批柯建銘踐踏所有人民，在人民傷口上啃人肉血饅頭，做為政治操弄、對抗。

傅崐萁也要求賴清德整頓民進黨，把腐敗分子逐出國會。傅崐萁也呼籲賴清德出來道歉，對災民致歉，對於災民未來善後，民進黨是否要繼續反對重建條例？對於撫卹是否要反對？「賴清德黨主席，你無可迴避，必須站出來回應人民」。