子樂投資2023年4月自創「伊普索」酒店品牌，將旗下原新竹英迪格酒店更名為新竹伊普索酒店，在結束防疫旅館營運後展開翻修升級，並與凱悅酒店集團簽約、加入旗下軟性品牌凱悅尚選（JdV by Hyatt），為台灣首家凱悅尚選品牌酒店據點。

子樂投資決以酒店業務作為第二大事業主體，對此成立「子樂酒店」公司，以長租或購買形式擴大伊普索酒店版圖。2024年1月與日勝生旗下日耀開發簽署10年租約，打造第2處據點「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」，距離捷運忠孝復興站僅需步行3分鐘。

「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」受東區潮流文化啟發，以搶眼色調打造全館不同風格的8種房型、136間客房及套房，以音樂及復古為設計主軸，搭配溫暖高彩度家具及配件，每房備有復古黑膠CD播放器及EPISODE精選CD，帶旅人重回經典金曲年代。

「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」客房精選奢華備品，包括多家五星酒店採用的席伊麗床墊、精軟厚實的400織床單、降噪耳塞等，並選用紐約現代簡約保養品牌MALIN+GOETZ沐浴備品、韓國美髮沙龍御用品牌UNIX吹風機，並於房內提供臉部穴道按摩棒。

同時，「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」攜手台中指標酒吧Lay Low，合作打造「The Social by Lay Low」空間，結合音樂、調酒、餐食、文藝及整面黑膠唱片，將酒店傳統大廳區域打造成宛如家中客廳慵懶舒適的空間。

「The Social by Lay Low」全天候提供入住旅客多款免費零食及特色飲品，除將外婆辣菜脯起司、澳洲爐烤和牛等酒吧經典下酒菜搬到酒店，也將邀請DJ與爵士樂團駐點演出，讓旅客隨時能感受美食、調酒、音樂與文藝匯聚於此的鬆馳感。

而線上旅遊及娛樂體驗預訂平台Klook即日起至月底獨家推出「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」早鳥訂房5折起優惠，入住時間為開幕日至8月31日前，並提供Klook用戶預訂獨享的行政酒廊300元抵用券，可兌換咖啡、酒類與餐食。