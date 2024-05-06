全國少年籃球錦標賽U12組，雲林縣斗六市鎮南國小與虎尾鎮立仁國小爭奪冠亞軍，最後由鎮南國小奪冠，6日立委張嘉郡贈送2隊隊員每人1雙籃球鞋，希望隊員們繼續努力，備戰5月全國小學聯賽及6月TARO國際邀請賽，繼續為雲林爭光，鎮南國小與立仁國小則回贈張嘉郡1件專屬球衣作為紀念。

張嘉郡關心少年籃球賽事，3月即到台北市南港國小為北上征戰的鎮南國小加油，最終鎮南國小不負眾望順利奪冠，張表示鎮南國小的小將們在比賽中發揮韌性，展現團隊合作與奮戰精神，短短1個月內接連在全國國小籃球錦標賽及U12全國少年籃球錦標賽勇奪2冠，累積今年已經奪下5冠。

張嘉郡說，鎮南國小小將們去年打到冠軍賽才鎩羽而歸，今年捲土重來勇奪冠軍，讓這個冠軍格外有意義。鎮南國小在U12冠軍賽的對手，是同樣來自雲林的立仁國小，這非常不容易，因為雲林的資源並不如都會區，但在教練與小朋友們努力下，把冠亞軍都留在雲林，讓全台灣都能看見雲林。

張嘉郡特別準備最夯的WNBA紐約自由人隊當家球星莎賓娜（Sabrina Ionescu）今年推出的個人球鞋，莎賓娜在NCAA獲得奈史密斯學院年度最佳球員等多項殊榮，2020年投入WNBA成為萬中選一的選秀狀元，用以勉勵小朋友們繼續逐夢，日後在國內外賽事都能發光發熱。

鎮南國小校長梁博雍、球隊教練陳昱汝指出，感謝嘉郡委員的加油鼓勵，青埔教育基金會長期對雲林教育及運動的關懷，給孩子們持續前進的動能。去年在8強比賽輸給南港國小，今年初到韓國進行交流賽，讓孩子們從國際賽中吸取經驗，回國後能夠連續獲得冠軍，要感謝很多人的幫忙。