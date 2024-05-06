KID（林柏昇）今（6）日出席家電品牌活動，他跟老婆Rita目前育有1個1歲半的兒子「木木」，日前又宣布懷上第二胎，他今早才陪老婆去產檢，透露二胎的心跳、成長曲線都在標準之上，再度當爸的喜悅之情溢於言表。

KID預留伏筆，坦言已經知道二胎性別，「是我想的那樣」KID表示之後會再跟大家公布。而他也提及，老婆懷二胎有孕吐、心情差、睡不好、嗜甜、嗜肉等現象，比懷第一胎辛苦多了，為了讓老婆心情穩定，他最近也展現超高求生慾，下班後都會回家陪兒子睡覺，減緩老婆辛勞，笑說：「老婆基本上是一尊老佛爺。」

KID表示，今早也帶著兒子木木陪老婆產檢，但木木以為去醫院就是要打針，一開始先哭，後來看到超音波，才知道今天是去看弟弟或妹妹，也知道自己即將當哥哥。KID跟老婆的喜悅感染兒子，他覺得兒子越來越可愛、活潑，是個十足的寵兒魔人。

原先想生3胎的KID，考量嬰兒座椅不好放、家裡空間等問題，後來打消這個念頭，KID說：「我又不像憲哥（吳宗憲）的家那麼大，我覺得2個恰恰好，結紮這題也跟老婆討論過，若未來真的確定只生2個的話，就由我去結紮」。