浴室環境潮溼，長期下來很容易長水垢，家事達人佐藤SATO表示，浴室地磚頑強的水垢不需要費力刷洗，只需要準備檸檬酸水，用衛生紙敷15分鐘，再用溼抹布擦就會變乾淨，這方法也適用於凹凸不平的地磚。

佐藤SATO於YouTube頻道指出，清洗浴室地面的水垢只需準備自來水、抹布、噴霧瓶、衛生紙、檸檬酸，就能達到清潔效果，做法是先將1瓶蓋的檸檬酸和300c.c.的自來水調和，再倒入噴霧瓶內，之後衛生紙對折，噴檸檬酸水，直接鋪在浴室地磚水垢處，可視情況多噴一點檸檬酸水，讓衛生紙完全吸附，效果會更佳，接著靜待15分鐘即可，若水垢較嚴重，可延長時間。

佐藤SATO表示，時間到了之後，拿掉鋪在地磚上的衛生紙，再使用溼抹布擦乾淨即可；他強調這方法也適用於凹凸不平的地磚。

至於為何要用衛生紙敷溼，佐藤SATO說，衛生紙沾溼後可完全貼附在地面上，若要去除污垢的東西較複雜，用衛生紙較容易破掉，建議改用廚房紙巾，韌性較好，也更好操作。