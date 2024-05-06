觀察4月資金流向，發現南韓吸金17.9億美元，位居新興亞股之冠，緊追在後的是泰國（1.1億美元），僅台股、印度、印尼、菲律賓、越南呈現賣超；2024年以來，亞股表現以台股漲13.38%最強，其次是越南8.06%、菲律賓2.57%，但泰國下跌3.24%最弱。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，受惠蘋果財報釋出利多消息，帶動蘋果概念股掀起一波走勢，使台股上周五（5月3日）盤中一度飛越20500萬點關卡，惟後續追價買盤不足，終場以20330.3點作收，周線上漲209.81點，周線連2紅。

張圭慧認為，隨美國4月非農就業報告意外降溫，加上聯準會表態不升息，投資人重燃降息希望，有利股市評價回升，而目前英特爾、蘋果等科技大廠接連公布財報，市場靜待輝達（NVIDIA）業績及財測展望，將牽動台股AI及半導體族群表現，投資人可趁勢布局追求成長且高配置電子科技股的相關ETF，後市仍有表現空間。