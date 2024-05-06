宏達電4月自結合併營收為1.73億元，月減少20.3%、年減少42.43%，單月營收創下歷史次低。宏達電累計前4月自結合併營收為7.68億元、年減少39.81%。

為刺激VR買氣，宏達電於本月下旬於全球盛大推出VIVE XR Elite動作遊戲促銷活動，為VR遊戲愛好者帶來了精彩的體驗套餐，優惠內容包含限時折扣優惠，以及熱門遊戲加贈。玩家可以盡情體驗刺激、冒險、節奏動感等多元遊戲類型。此外，搭配VIVE自定位追蹤器3+1組合還可享有額外驚喜，總價值高達11,000元的優惠禮遇。活動旨在吸引VR玩家和搶佔第二季購物潮商機。

不僅如此，為持續推動XR創新應用，宏達電與韓國文化廣播公司MBC攜手合作，在最新一季《遇見你》節目中打造了突破性的虛擬實境體驗。該節目運用了先進的VR技術和VIVE Mars CamTrack虛擬製作系統，即時影像追蹤合成技術使虛擬和現實世界完美融合。這讓已故主角得以在虛擬實境中與父母互動，並對父母的動作、移動和行為做出反應，同時將這些真實感受傳遞給觀眾。

另外，宏達電預計在6月20日召開股東會，今年股東會紀念品為「HTC雙面抗UV機能帽PLUS乙頂」，儘管與去年同樣是祭出帽子，但造型不一樣，且股東持股不限股數，均將予以發放，發完為止。