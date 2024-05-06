「開遠建設公司」在小港區店鎮段一小段1415號的建案工地施工，被指控造成鄰房地基下陷、地下室漏水損害。（柯宗緯翻攝）

「開遠建設公司」在小港區店鎮段一小段1415號的建案工地施工，被指控造成鄰房地基下陷、地下室漏水損害。（柯宗緯翻攝）

高雄建商「開遠建設公司」在小港區店鎮段一小段1415號的建案工地施工，被指控造成鄰房地基下陷、地下室漏水損害，陳情人要求建商賠償，未料建商反悔支付賠償金，還反告12位鄰損戶不當得利。對此，建商反批，鄰房本來就是違建，還想圖謀鉅額賠償。說方各說各話，目前尋求司法途徑解決紛爭。

高市議員鄭光峰6日舉行「建商欺人太甚！損鄰又告人？」記者會，他提到，在經雙方協議後，開遠建設與本案住戶代表楊力欽簽立「損鄰協商同意書」，兩造雙方合意由臺中市土木技師公會（以下簡稱中土木）執行相關損壞鑑定及漏水實驗。經公證單位中土木鑑定完成後，卻還反過來控告受害住戶，有這樣的惡質建商嗎？

受害戶代表楊力欽指出，本案自2019年4月起至今，一直有和開遠建設公司負責人開會協議，可惜一直沒有達成共識，而後才委託中土木協助鑑定，但開遠建設於中土木鑑定結果出來前，又私自委任其他技師進行鑑定，這個未有經住戶同意外，如今又反過來控告住戶不當得利，這樣作為，公平何在？

楊力欽進一步提到，依照《高雄市建築工程施工損壞鄰房事件爭議調處辦法》陳情人方可依法要求開遠建設賠償修復費用187萬2501元，含法院提存加成合計224萬8001元，並非建商所控告的那樣不當得利。

鄭光峰直說，這是一個小蝦米對抗大老闆的事件，陳情方住戶12戶不排除向起造人提告，他也希望揭發這次事件後，讓市民知道不要再被這樣的無良建商所欺騙。

對此，開遠建設回應，本案地下室開挖至今已超過3年多了，不會因地質的問題而造成鄰房損壞問題，且經台灣省土木技師公會鑑定，並無損鄰情事，更質疑中屋前發生2次比較大的地震，不排除是此因素。

開源建設還反控，鄰房為屋齡近40年的老舊公寓，並違法增建防火巷，照片所示多為違法增建，是拆除大隊首要拆除之違法建築，鄰房竟仍企圖向本公司圖謀巨額的賠償金，並濫用社會公器，本案已進入司法訴訟程序，靜待司法判決。如果有任何損害本公司名譽者，定當依法保障、捍衛自身權益。