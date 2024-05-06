以色列與哈瑪斯的停火談判周末再度陷入僵局後，以色列軍方今（6）日突然下令疏散加薩走廊南部大城（Rafah）居民，疑似即將對拉法展開地面進攻。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）辦公室表示，葛朗特已在和美國防長奧斯汀的深夜通話中告訴對方，以軍「別無選擇」，只能對拉法發動地面攻勢。

以色列6日下令拉法居民撤離後，加薩居民開始離開拉法東部區域。

《以色列時報》（Times of Israel）報導，以色列防長辦公室指出，葛朗特深夜和美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）通電話，向對方說明哈瑪斯武裝分子5日深夜從拉法向以色列邊界關卡發射火箭彈、釀成3名以軍喪命的情形。

葛朗特也稱，以色列為了達成釋放人質及暫時停火的協議付出許多努力，但現階段哈瑪斯拒絕任何能達成目的的提議。

葛朗特告訴奧斯汀：「別無選擇，這代表以色列開始在拉法的行動。」

葛朗特也在通話中感謝奧斯汀的密切合作，強調美國在促進人質釋放的對話中扮演重要角色。