【全程字幕】地震是老天有眼？轟柯建銘啃人肉饅頭 傅崐萁怒斥：腐敗分子逐出國會 @ChinaTimes

立法院司法及法制委員會今（6）日續審國會改革法案，期間民進黨立院黨團總召柯建銘在程序發言時，竟脫口說4月3日「老天有眼發生大地震」，此話除了引發藍營撻伐，就連時代力量黨主席、前立委王婉諭也痛批，柯做了最糟示範，「口出狂言、曲解天意」，把政治凌駕於天災所帶來的傷痛之上。

針對「花蓮地震天意說」，柯建銘稍早接受媒體聯訪時表示，若自己的發言造成誤解，願意為此道歉。他除解釋，所謂的「老天有眼」，是指能讓法案好好審理，但若造成外界不舒服的觀感，「我也認了，我就道歉」，也呼籲，不要抹黑攻擊、作不當的連結。

「柯建銘總召，花蓮大地震是讓無數家庭破碎的天災悲劇，萬不該成為政治攻防的工具」，王婉諭今在臉書發文表示，柯建銘今天的「老天有眼說」發言忽視人民苦難，把災難拿來作為議事攻防，是政治人物最糟糕的示範。她提到，相信不分黨派，一個人只要有良知，都會期許台灣風調雨順、不受天災侵擾，而非口出狂言、曲解天意，把政治凌駕於天災所帶來的傷痛之上。

王婉諭直言，政治不能失去人性，即使藍、白「在國會亂搞」，不代表柯建銘就可以自命不凡，把人民承受的傷痛視為天意，同樣的，雖然完全不認同藍白現在的作為，也不代表自己已忘了柯在上屆立院如何罷凌、輾壓所有的不同意見，即便他已道歉，自己還是要對相關發言予以嚴正譴責，希望柯誠心反省，別把政治攻防建築在人民的痛苦上。