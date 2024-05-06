由陳玫君執導台灣印度首部合拍動作電影《叫我驅魔男神》，邀林哲熹、雷嘉汭、高捷以及懷秋，攜手寶萊塢知名男星Arjan Bajwa領銜主演，故事融合大量印度神話與台灣道教文化。為完成這部跨文化電影，製作團隊與紅遍全球的印度電影《三個傻瓜》全球發行人Gayathiri Guliani合作，除推動台灣電影進入龐大的印度市場，也將於5月將啟程前往坎城影展暨電影市場展。

Gayathiri Guliani表示，《叫我驅魔男神》邀請台灣演員和印度演員共演，絕對是產業上一大突破，兩個國家、文化之間的首次結合，除了有台灣人熟悉的場景，還會加上寶萊塢式的歌舞，造就了這部電影獨有的特色，她也透露，首張國際版海報曝光後已經開始引起話題。

電影《叫我驅魔男神》國際海報曝光。（光盛影業提供）

過去《三個傻瓜》在全球熱賣，成為印度極成功的電影之一，身為幕後推手的Gayathiri Guliani表示，當初規劃《三個傻瓜》在遠東地區發行，就是從台灣開始，接著再到韓國、香港，最後在中國發行，而這次《叫我驅魔男神》因其獨特的屬性，讓她決定將作品延伸到台灣、印度以外的國家，為實現這一目標，她計劃與全球發行夥伴合作，建立互惠互利的合作關係，將該片擴展到國際影視產業。

Gayathiri Guliani在國際影展參展的經驗豐碩，對於即將前往坎城影展暨電影市場展，她表示坎城影展是個很好的定位場合，聚集了世界各地電影行業的專業人士，她將與團隊在影展中積極討論《叫我驅魔男神》的銷售和發行合作夥伴關係，期望在國際間帶來好成績。主角之一的林哲熹也表示很期待將作品帶給全球觀眾認識，而自己也希望能到各地去拍片，「除了可以在不同的製作環境去學習之外，還能夠更深入的學習和體驗不一樣的文化是我很嚮往的。」