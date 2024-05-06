新竹市示範公墓裡的24個墓碑，竟遭不明人士惡意破壞，用紅色噴漆紅噴上大叉叉，新竹殯葬管理所人員發現後，立即以松香水擦拭清除，並報警處理。新竹市民政處已請新竹殯葬管理所加強巡視公墓內設施，以防遭人惡搞胡作非為。

新竹市民政處指出，示範公墓墓碑遭不明人士惡意噴漆，共24個墓碑遭到噴漆，發現當下即報警處理，經工作人員擦拭已清理完畢。民政處表示，破瓌他人祖墳是對先人極為不敬且不道德的行為，市府嚴厲讉責此違法行徑，呼籲勿隨意破壞公有殯葬設施，以免觸法受罰。

根據媒體報導，民俗專家表示，在人墓碑上噴漆打上紅色的叉，對於往生者是大不敬，若是無冤無仇，僅是好玩，恐遭到往生者報復；若是有仇怨，噴漆者恐意圖造成往生者不得安寧，其陽世間的家屬，也會連帶受牽連，處事不順，遇到這樣狀況要盡快以松香水清除墓碑上的紅漆，清除後要燒香稟告祖先來龍去脈，如墓碑遭到外人破壞，子孫已清理完畢，請祖先安心。

警方提醒，噴漆的行為，已觸犯刑法第354條毀棄損壞罪，毀棄、損壞他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。