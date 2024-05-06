KID（林柏昇）當年跟廖人帥、黃尹宣（EASON）、小馬組成男團「CIRCUS」，以創作及拍攝搞怪單元影片而爆紅，後來轉型為樂團。日前唱跳男團Energy睽違22年合體，並於5日在信義區舉辦唯一一場簽唱會，吸引5000名粉絲到場參與，勾起眾人回憶殺。KID今（6）日出席家電品牌活動，眼見好友坤達近期掀起炫風，KID因此替他開心，也鬆口CIRCUS合體的可能性。

KID笑說：「不可能我衣服一件、一件穿回來之後，事隔20年，再叫我再回到那個時候。」直言看到Energy簽名簽到凌晨3點的樣子很感動，「40幾歲還可以這麽有魅力，我覺得每個人都一定要有自己的魅力，我當好爸爸，這就是我的魅力」。

Energy日前推出回歸首張專輯《Here I Am》，他們在洗腦舞曲〈星期五晚上〉中挑戰「E16蹲」，就是連續16個蹲跳榨乾大腿肌，他們在昨日的簽唱會上，也霸氣秀出舞步，展現過人體力。KID笑稱，看到他們幾位大叔蹲成這樣，雖然替他們覺得吃力，但也鼓勵粉絲購票支持他們7月底的小巨蛋演唱會。

此外，余祥銓二姊夫陳鑒近日因涉嫌當詐騙車手頭，被依詐欺罪嫌移送法辦，陳鑒與余苑綺所生的2名子女日前順利回到余家。KID跟余祥銓平日交情不錯，被問到有無關心對方？他則回：「這件事沒關係，不知道要幫忙什麽，我們是那種偶爾看到開心的事情，會跟他分享，私事不會打擾。」