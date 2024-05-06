水果發霉還能吃嗎？答案是不行的。水果一旦長黴菌就容易滲透到其餘的部位，雖然肉眼觀察不出來，但菌絲早已入侵果肉內部。倘若吃下肚，輕則頭暈、嘔吐；重則可能引發系統性疾病，因此專家呼籲，不要為了省錢捨不得丟而吃掉好的部位，應該選擇丟棄。

國內曾經發生過一起男子為了省錢，吃掉發霉的梨子，結果感染黴菌中的鐮刀菌，造成急性肺水腫的案例。鐮刀菌病又稱鐮孢霉病，是一種由鐮刀菌引起的皮膚、角膜或系統性感染，屬於無色絲孢霉病。

鐮刀菌屬於自然界中分佈廣泛的真菌之一，容易侵襲農田作物以及倉庫中儲存的各類糧食。此外，鐮刀霉毒素所引發的中毒症狀，包括乏力、頭痛、暈眩、噁心、腹瀉，以及中樞神經系統異常。

根據美國USDA政府官網指出，黴菌的分支和根部非常細，難以用肉眼辨識，而當黴菌生長於食物上，即有可能已經深入內部；發霉的食物也可能與看不見的細菌與黴菌一起生長。因此，為避免食物受黴菌侵害，可以參考以下4種方法。

1.食物放置於乾淨容器內並且蓋好，防止接觸空氣中的黴菌孢子；亦可以使用保鮮膜覆蓋新鮮或切好的水果及蔬菜。

2.將打開的易腐敗食品罐頭，倒入乾淨的容器並立即冷藏保存。

3.避免將任何易腐爛的物品放在冰箱外超過 2 小時。

4.剩菜應在3 到 4 天內食用完畢，避免黴菌生長。

儘管不是全部的黴菌都是有害的，然而避免食用發黴和腐爛的水果，對於預防急性中毒、影響長期健康仍是重要關鍵。