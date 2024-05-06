亞洲大學斥資75億興建豐原區「亞洲大學豐富健康產業園區」，6日舉行動土典禮，台中市長盧秀燕說，歷經10多年、4任市長，豐富專案招商有成功、有醫院、長照、托育、大學及高階人才移入，讓豐原再升級；亞大創辦人蔡長海指出，未來興建醫院、長照、公托3機構，將創造2000人就業，力拚2028營運上路。

創辦人蔡長海說，園區內將興建亞大附屬醫院528床、綜合長照大樓200床、公托30位，落實從急重症銜接至長期照護的「醫養合一」理念；提供醫療、長照、產學合作、生技產業、及實習教育、就業的「一條龍」服務；為解決護理師荒的窘境，他也保證未來院內護理師待遇年薪80萬元以上。

蔡長海說，由中國醫藥大學與亞洲大學設立的系統大學「中亞聯大」，共有26個醫療機構及衍生企業體系，為亞大學生開創就業坦途；學生在醫療及照護的國考通過率年年超越全國平均，「畢業即就業」尤其亞大董事會今年推出「均標獎學金」每年2萬元，學雜費比公立大學還低。

市長盧秀燕表示，豐富專案的土地過去是陸軍台中區聯合甲型保修廠，民國100年市府獲得該土地，經過4個縣市長卻沒有開發、招商流標，於是她上任後把土地定位健康產業園區，將帶來醫療健康產業聚落，提升豐原人就醫便利性，活化這塊土地。

立院副院長江啟臣說，台中市人口已經突破285萬，為台灣第2大城市，亞洲大學進駐豐富園區後，從陸軍台中區聯合甲型保修廠變身成為市民健康保養廠，不僅帶進醫學、教學、產學合作，也帶動豐原地區發展。