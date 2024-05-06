宜蘭縣政府日前表示有望興建打卡新地標摩天輪，預計追加預算辦理選址作業與財務可行性分析，強調對於設置地點並無預設立場。對此，無黨籍縣議員孫湯玉惠直言「真的是製造問題」，原先建議在冬山河清水公園設置摩天輪，增加新亮點、吸引觀光人潮，現在又要選址，導致12鄉鎮都想爭取，到最後必無疾而終。

去年縣議會進行縣長總質詢，孫湯玉惠重啟話題，建議親水公園設置摩天輪；她認為，親水公園只有舉辦童玩節的二個月期間有人潮，其他十個月幾乎閒置，若建置摩天輪全年提供遊客搭乘，觀賞周邊美景，無論是冬山河、生態綠舟、五十二甲溼地或遠眺龜山島，視野景觀非常適合，還能增加縣府收入。

遂縣府工旅處經府內相關單位交換意見形成共識，將追加200萬元預算送縣議會審議，以進行評估縣內摩天輪選址作業及財務可行性分析；未來若通過預算後，將依採購程序委託專業顧問公司，從民間機構興建及經營的角度，評估選址作業及財務分析，強調對於設置地點並無預設立場。

今民進黨籍縣議員陳文昌在議會質詢時表示，工旅處對於摩天輪一案，一點基本概念都沒有，例如建置在清水公園基於什麼條件、周邊是否結合相關遊憩設施及建設預算等，而不是人云亦云、拿香跟拜，對於宜蘭觀光如何發展，應是工旅處最清楚，不要委託民間評估後又不了了之，請縣府審慎規畫設置點的必要條件。

孫湯玉惠則指出，去年建議在清水公園設置摩天輪，避免除了7、8月童玩節外，其餘10個月都閒置，且整個視野景觀是最適合的，現在卻又要選址評估，「真的是製造問題」，縣內每個鄉鎮都希望做建置，若沒有預設立場反而延伸更多問題，浪費時間金錢做規畫評估，到最後又無疾而終。

工旅處回應，摩天輪設置要尊重專業，尤其是整體財務評估部分，而選址部分不把單一地點提出來，且無預設立場，考量大家針對環保景觀，利用規畫程序來形成共識。