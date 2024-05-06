「環保愛地球」已成為全球化運動，尤其是零碳排及減塑是首要目標之一。有鑑於此，加拿大公司Change Toothpaste發明一種可咀嚼的牙膏錠，成分全天然，就連包裝袋也能堆肥！

你知道嗎？牙膏容器需使用11層塑料、聚合物及樹脂等材料，回收起來十分困難，並且統計發現，全球每年超過9億個牙膏容器進入垃圾掩埋場及海洋，需要500多年才能分解，因此來自加拿大的Damien vince 及 Mike medicoff創立了Change Toothpaste公司，研發出環保零汙染的牙膏錠。

Mike medicoff表示，成立Change Toothpaste的啟發來自於他的孩子，當他了解傳統牙膏包裝對於環境的危害後，他明白勢必要做出改變。對於Damien vince來說亦是如此，Damien在回收商家庭中成長，自己堆肥、種植食物，然而長大搬出去後，這些習慣消失了，是孩子讓他意識到要做更多事，並將主動權掌握在自己手中，因此2人決定攜手合作，研發出能夠解決過敏、偏好及需求的全天然產品。

環保牙膏錠共有3種香味，分別有留蘭香、肉桂及泡泡糖，成分全天然，包含香味、顏色，甚至是甜味。成分不含麩質、乳製品、堅果、大豆，以及刺激性化學物質，而且是全素食，受眾十分廣泛。使用方式很簡單，將一顆牙膏錠放入口中，咀嚼幾次後，再用被水浸濕的牙刷刷牙即可。

值得一提的是，牙膏錠使用的外包裝袋亦是環保材質，可回收或堆肥，具備環保認證。Change Toothpaste除了有牙膏錠之外，還有環保竹牙刷、可堆肥牙線，其中，淘汰竹牙刷時可將其折斷並堆肥或回收，且為了鼓勵消費者落實環保，購買一支竹牙刷即捐贈一支，可看出創辦人愛地球的決心。

創辦人認為，「環保」需要根本性的改變，從你我開始做起，盼望從牙膏開始做出微小的改變，並對環境產生巨大的影響。環保舉手之勞，你我有責。